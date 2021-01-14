.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ركلات الترجيح ترسل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني

احتفال الهدف الأول

ركلات الترجيح ترسل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

صعد فريق برشلونة لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 3 - 2 بركلات الترجيح على ريال سوسييداد الأربعاء في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وفي غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بسبب معاناته من الإصابة، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 - 1، حيث بادر الفريق الكتالوني بالتسجيل عبر نجمه الهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقة 39، بينما تعادل ميكيل أويارزابال لسوسييداد في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

واضطر الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، غير أن التعادل ظل سيد الموقف، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لبرشلونة بفضل تألق حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن، الذي تصدى لأكثر من ركلة.

وضرب برشلونة موعدا في النهائي يوم الأحد القادم بمدينة إشبيلية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو المقررة اليوم الخميس.

ويشارك في بطولة السوبر ريال مدريد، حامل لقب بطولة الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وبرشلونة الذي جاء وصيفا لغريمه التقليدي في المسابقة، وكذلك ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو، اللذين تأهلا للمباراة النهائية ببطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم ذاته.

ولم يخض سوسييداد وبلباو نهائي الكأس حتى الآن، حيث تأجل اللقاء عن موعده الأصلي أكثر من مرة حتى تحدد موعد إقامته في أبريل القادم في ظل رغبة الفريقين في إقامة ديربي إقليم الباسك بحضور جماهيري، وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه حتى الآن في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا مع تفشي فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان
سولشاير يستبعد يونايتد من المنافسة على بطولة الدوري سولشاير يستبعد يونايتد من المنافسة على بطولة الدوري
"طريقة الدفع" تعطل صفقة انتقال غالاردو إلى الهلال
الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر
ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة
مانشستر سيتي يذل ليفربول في مانشستر سيتي يذل ليفربول في "أنفيلد" ويبتعد بصدارة الدوري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد