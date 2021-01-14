.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سيتي يواصل انطلاقته ويعبر برايتون

فرحة فودين بالهدف

سيتي يواصل انطلاقته ويعبر برايتون

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

واصل مانشستر سيتي صحوته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على ضيفه برايتون اليوم الأربعاء في المرحلة الثامنة عشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي، إلى 32 نقطة من 16 مباراة، ليتقدم إلى المركز الثالث في ترتيب المسابقة، بعدما كان في المركز السادس، بفارق أربع نقاط خلف مانشستر يونايتد (المتصدر)، الذي خاض 17 لقاء.

في المقابل، تجمد رصيد برايتون، الذي واصل نتائجه الباهتة، عند 14 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، علما بأن هذا هو اللقاء التاسع على التوالي الذي يعجز خلاله الفريق عن تحقيق أي انتصار في المسابقة.

ارتدى فيل فودين ثوب الإجادة في اللقاء، عقب إحرازه هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 44، فيما أهدر زميله رحيم ستيرلينغ ركلة جزاء لمصلحة الفريق السماوي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان
سولشاير يستبعد يونايتد من المنافسة على بطولة الدوري سولشاير يستبعد يونايتد من المنافسة على بطولة الدوري
"طريقة الدفع" تعطل صفقة انتقال غالاردو إلى الهلال
الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر
ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة
مانشستر سيتي يذل ليفربول في مانشستر سيتي يذل ليفربول في "أنفيلد" ويبتعد بصدارة الدوري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد