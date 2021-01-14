هدف ستراندبيرغ "المتأخر" يعرض الاتحاد لخسارته الثانية

فجّر أبها مفاجأة من العيار الثقيل بعدما ألحق بمضيفه اتحاد جدة الخسارة الثانية هذا الموسم بفوزه عليه 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعرف الاتحاد طعم الخسارة في 12 مباراة على التوالي، حيث كانت خسارته الوحيدة أمام الاتفاق في المرحلة الأولى.

وشهدت بداية المباراة أفضلية للاتحاد والذي كاد مهاجمه البرازيلي رومارينيو أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية إلا أنها أصابت العارضة.

ورد أبها سريعاً وسنحت للاعبه الأسترالي كريغ غودوين فرصةً خطيرة حينما سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 15 اضطر الاتحاد لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه سعود عبدالحميد لدخوله المتهور على الأسترالي غودوين.

وفرض أبها سيطرته وكان قريباً من تسجيل هدف التقدم حينما تلقى مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ الذي تلقى تمريرة من زميله صالح العمري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس غروهي الذي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني واصل أبها هجومه وحاول كثيراً الوصول لمرمى الاتحاد ونجح عند الدقيقة 88 حينما تمكن مهاجمه ستراندبيرغ هدف المباراة الوحيد بعد تلقيه تمريرة من زميله ساري عمرو ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس البرازيلي غروهي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 20 نقطة ليتقدم للمركز السادس مؤقتاً وبفارق نقطة عن الاتحاد صاحب المركز الخامس مؤقتاً.