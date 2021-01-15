.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بيترهانسل: سعيد بالتتويج في داكار السعودية

من فرحته باللقب

بيترهانسل: سعيد بالتتويج في داكار السعودية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أبدى الفرنسي ستيفان بيترهانسل سعادته عقب تتويجه بالنسخة الـ 43 من رالي داكار المقام بالسعودية، بالفوز بالرالي الـ 14 في مشواره تزامنا مع مرور 30 عاماً على أول انتصار له في الرالي، والذي كان عام 1991 في فئة الدراجات النارية.

وقال السائق الملقب بـ “مستر داكار” إنه يعد “الوحيد الذي فاز في القارات الثلاثة” التي استضافت الرالي.

وأضاف بيترهانسل إلى أن "الضغط في المنافسة لا يزال قويا، كل سباق صعب ودائما يجب تقديم أقصى جهد وامتلاك سيارة جيدة وفريق جيد”.

ويعد هذا اللقب الثامن لبيرهانسل في فئة السيارات، وأحرزه بفارق 13 دقيقة و51 ثانية على القطري ناصر العطية الوصيف.

وفاز بالمرحلة الـ 12 والأخيرة بالرالي، الإسباني كارلوس ساينز زميل بيترهانسل في الفريق، بينما جاء السائق الفرنسي بالمركز الثالث خلف العطية صاحب المرتبة الثانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان
سولشاير يستبعد يونايتد من المنافسة على بطولة الدوري سولشاير يستبعد يونايتد من المنافسة على بطولة الدوري
"طريقة الدفع" تعطل صفقة انتقال غالاردو إلى الهلال
الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر
ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة
مانشستر سيتي يذل ليفربول في مانشستر سيتي يذل ليفربول في "أنفيلد" ويبتعد بصدارة الدوري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد