.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بيترهانسل يتوج برالي داكار للمرة 14

محتفلا بالانتصار

بيترهانسل يتوج برالي داكار للمرة 14

متابع الغاء المتابعة

جدة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

عزز الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل رقمه القياسي العالمي عندما فاز بلقب رالي داكار للمرة 14 خلال مسيرته في السعودية اليوم الجمعة محققا فوزه الثامن بلقب السباق في فئة السيارات.

وكان بيترهانسل (55 عاما) الملقب باسم "السيد داكار" نظرا لكثرة انتصاراته في السباق فاز بالسباق للمرة الأولى في 1991 على متن دراجة نارية.

وتوج الأرجنتيني كيفن بنابيدس سائق هوندا بلقب الدراجات النارية في نهاية المرحلة 12 والأخيرة في مدينة جدة الساحلية اليوم الجمعة.

وكان السباق الشهير انطلق في 1978 بين العاصمة الفرنسية وداكار عاصمة السنغال لكنه خرج من القارة السمراء لأسباب أمنية في 2009. ويقام السباق حاليا في السعودية بعد إقامته في أميركا الجنوبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان
سولشاير يستبعد يونايتد من المنافسة على بطولة الدوري سولشاير يستبعد يونايتد من المنافسة على بطولة الدوري
"طريقة الدفع" تعطل صفقة انتقال غالاردو إلى الهلال
الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر
ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة
مانشستر سيتي يذل ليفربول في مانشستر سيتي يذل ليفربول في "أنفيلد" ويبتعد بصدارة الدوري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد