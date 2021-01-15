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راشفورد: مورينيو علمني كيفية الحصول على "الجزائيات"

المدرب ولاعبه في موسم سابق

راشفورد: مورينيو علمني كيفية الحصول على "الجزائيات"

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مانشستر - رويترز

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قال ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد المنافس في دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم إن المدرب السابق جوزيه مورينيو ساعده ليصبح أكثر ذكاء في منطقة الجزاء، ومن ثم الحصول على ركلات جزاء.

وجاءت تصريحات راشفورد في أعقاب أحاديث عن عدد ركلات الجزاء التي حصل عليها فريقه بينما قال يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل إنجلترا إن عدد ركلات الجزاء التي حصل عليها يونايتد خلال عامين يفوق عدد الركلات التي حصل عليها فريقه خلال خمسة أعوام ونصف.

وأوضح راشفورد أنه حرم من عدة ركلات جزاء خلال العمل تحت قيادة المدرب البرتغالي مورينيو الذي طلب منه التحلي بذكاء أكبر في منطقة جزاء الخصوم.

وقال راشفورد للصحافيين الليلة الماضية "جوزيه قال لي.. إن لم تتصرف بذكاء حيال الأمر فلن تحصل على شيء". وغادر مورينيو يونايتد في 2018.

ومنذ مباراة الفريق الأولى في الدوري تحت قيادة المدرب الحالي أولي غونار سولشاير في ديسمبر 2018 حصل الفريق على 27 ركلة جزاء على مستوى مباريات الدوري متفوقا عل جميع فرق البطولة في العدد حسب سكاي سبورتس.

وبعد 17 جولة ينفرد يونايتد بصدارة الدوري الإنجليزي متفوقا بثلاث نقاط على ليفربول قبل المواجهة بينهما بعد غد الأحد.

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