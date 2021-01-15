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فهد المولد: فرحة لاعبي أبها تثبت قوة الاتحاد

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فهد المولد: فرحة لاعبي أبها تثبت قوة الاتحاد

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العربية.نت

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أبدى فهد المولد لاعب فريق الاتحاد رضاه رغم هزيمة فريقه أمام أبها صفر - 1 يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المولد عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية إن النقص العددي في صفوف فريقه بعد طرد زميله سعود عبد الحميد في الدقيقة 15، أثر على مجريات المباراة.

وأوضح أن اللعب لمدة 75 دقيقة بعشر لاعبين أمام أبها كان مهمة صعبة، وكان سببا للهزيمة في مباراة اليوم.

وأضاف المولد: فرحة لاعبي أبها وكأنهم فازوا ببطولة تدل على مدى قوة نادي الاتحاد وأشكر زملائي على أدائهم الرجولي رغم الهزيمة.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع أبها رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس

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