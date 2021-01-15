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كلوب يدرس إشراك ماتيب في مواجهة مانشستر يونايتد

المدافع الكاميروني في مباراة سابقة

كلوب يدرس إشراك ماتيب في مواجهة مانشستر يونايتد

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لندن - د ب أ

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يفاضل يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بشأن المخاطرة بالدفع بجويل ماتيب في مباراة الفريق المقبلة أمام مانشستر يونايتد، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي، من عدمه.

وغاب ماتيب عن الفريق منذ 27 ديسمبر بسبب إصابته في العضلة الضامة، ولكن كلوب يدرس الدفع به خاصة وأن ليفربول يسعى لاستعادة صدارة الترتيب الدوري الإنجليزي. ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر يونايتد.

وقال كلوب للصحافيين اليوم الجمعة: "جويل قريب، هل من المنطقي الدفع به في مباراة بعد خوض تدريب أو تدريبين، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ولكن ربما يشارك في المران اليوم وغدا، الدفع به، لا أعلم. يجب أن نرى، يجب أن نقرر، يجب أن ننظر إليه ونرى كيف سيتدرب، كيف سيظهر في المران ومثل هذه الأشياء، ولكن مازال لدينا حلول مختلفة".

إذا لم يكن ماتيب جاهزا، بإمكان كلوب أن يدفع بأحد اللاعبين الصغار بجانب فابينيو في قلب الدفاع أو إعادة قائد الفريق جوردان هيندرسون للعب في الدفاع بدلا من وسط الملعب.

وقال كلوب: هيندرسون لاعب مهم لنا أيضا في وسط الملعب، لذلك يجب علينا الانتظار. لم يحسم الأمر بعد، لما يتعين علي أن أحسمه الآن".

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