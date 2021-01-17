ماونت يمنح تشيلسي نقاط فولهام

عاد فريق تشيلسي لطريق الانتصارات وذلك عقب فوزه على مضيفه فولهام 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماسون ماونت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78. وشهدت المباراة طرد أنتوني روبينسون لاعب فولهام في الدقيقة 44.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، محققا أول انتصار له بعد هزيمتين وتعادل، في الدوري، وهو الانتصار الثامن لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مثلها.

في المقابل توقف رصيد فولهام عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر وهي الخسارة الأولى لفولهام بعد خمس تعادلات، وهي الخسارة التاسعة لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في ست مباريات.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض تشيلسي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع فريق فولهام لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي تشيلسي مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة التاسعة جاءت أولى المحاولات الخطيرة على المرمى من جانب تشيلسي عندما سدد أوليفييه جيرو تسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء فولهام ولكن الحارس ألفونسي أريولا حولها بأطراف أصابعه لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وبمرور الوقت دخل فريق فولهام أجواء المباراة الهجومية وبادل فريق تشيلسي للهجمات لكن كلاهما فشل في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الآخر بسبب تألق المدافعين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 23 عندما سدد حكيم زياش كرة أرضية قوية من على حدود منطقة جزاء فولهام لكن الحارس ألفونسي أريولا أمسكها ببراعة.

وفي الدقيقة 25 سدد ماسون مونت كرة قوية من داخل منطقة جزاء فولهام من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية لكن طرته اصطدمت بالعارضة قبل أن يشتتها الدفاع.

بعدها بدقيقة كاد تشيلسي أن يفتتح التسجيل عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء فولهام ارتقى إليها أنتونيو روديغر وقابلها بضربة رأس لكن الحارس أريولا حولها بصعوبة لركلة ركنية لكنها لم تستغل. واستمرت سيطرة تشيلسي على مجريات واللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لكن فريق فولهام استعاد توازنه الدفاعي ليفشل تشيلسي في اختراق دفاع فولهام، ولينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 41 والتي كادت أن تشهد تسجيل فولهام لهدف التقدم عندما انطلق أنتوني روبينسون بالكرة من الناحية اليسرى ومرر الكرة إلى كيني تيتي الذي مررها إلى إيفان كافاليرو داخل منطقة جزاء تشيلسي، لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة. وفي الدقيقة 44 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أنتوني روبينسون لاعب فولهام بعدما تدخل بقوة مع سيزرا أزبيليكويتا، لاعب تشيلسي. ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق تشيلسي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، فيما تراجع فولهام لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة الشباك.

وفي الدقيقة 50 كاد تشيلسي أن يفتتح التسجيل عندما لعبت ركلة ركنية بشكل قصير لتصل إلى زيياس الذي توغل من الناحية اليسرى ودخل منطقة جزاء فولهام وسدد كرة قوية حولها أريولا إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل. ورد فولهام في الدقيقة 54 بفرصة خطيرة عندما انطلق أولا أينا بالكرة من الناحية اليسرى حتى وصل على حدود منطقة جزاء تشيلسي وسدد كرة قوية لكن كرته علت العارضة.

وكاد فولهام أن يفاجئ تشيلسي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 68 عندما لعبت ركلة حرة بشكل سريع ليمررها أزبيليكويتا لعيسى ميندي، الذي خرج من مرماه لتصل الكرة إلى كافاليرو الذي سدد الكرة لكنها اصطدمت بمدافعي تشيلسي قبل أن يشتتها الدفاع. وواصل تشيلسي ضغطه الهجومي بحثا عن تسجل هدف التقدم، ولكنه فشل في اختراق الدفاع القوي والمنظم للاعبي فولهام لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 78 عندما مرر بنيامين تشايلويل كرة عرضية من داخل منطقة جزاء فولهام من الناحية اليسرى أبعدها أريولا بأطراف أصابعه لترتد على ماونت الذي قابلها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. وأهدر تيمو فيرنر فرصة تسجيل الهدف الثاني لتشيلسي عندما انطلق بالكرة من منتصف الملعب حتى دخل منطقة جزاء فولهام وأصبح في مواجهة أريولا وسدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر. ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز تشيلسي 1 - صفر.