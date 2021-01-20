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أتالانتا يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع أودينيزي

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أتالانتا يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع أودينيزي

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روما - فرانس برس

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واصل أتالانتا نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أودينيزي 1 - 1 يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبكّر أودينيزي بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الأولى عبر لاعب وسطه الأرجنتيني روبرتو بيريرا، وأدرك أتالانتا التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بواسطة مهاجمه الدولي الكولومبي لويس مورييل. ورفع مورييل رصيده إلى 11 هدفا هذا الموسم ولحق بثلاثي وصافة لائحة الهدافين المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) وتشيرو إيموبيلي (لاتسيو) والبلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) بفارق ثلاثة أهداف خلف المتصدر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

وهو التعادل الثاني على التوالي لأتالانتا بعد الأول أمام ضيفه جنوى سلبا يوم الأحد الماضي، فأهدر فرصة الارتقاء إلى المركز الثالث واكتفى بنقطة واحدة رفعت رصيده الى 33 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن يوفنتوس الذي يملك مباراة مؤجلة أمام ضيفه نابولي. ويلتقي يوفنتوس مع نابولي مساء في الكأس السوبر المحلية.

في المقابل، واصل أودينيزي نتائجه المخيبة وسقط في فخ التعادل للمرة الرابعة في مبارياته الثماني الأخيرة التي لم يحقق خلالها أي فوز، فعزز موقعه في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

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