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ليفركوزن يجتاز دورتموند ويقفز إلى الثاني

الهدف الثاني

ليفركوزن يجتاز دورتموند ويقفز إلى الثاني

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برلين - د ب أ

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تقدم فريق باير ليفركوزن لوصافة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 2 - 1 يوم الثلاثاء في المرحلة السابعة عشرة من المنافسات .

وفي مباريات أخرى فاز هوفنهايم على مضيفه هرتا برلين 3 - صفر وفولفسبورغ على مضيفه ماينز 2 - صفر وبوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه فيردر بريمن 1 - صفر.

وعلى ملعب باي أرينا، أنهى ليفركوزن شوط المباراة الأولى متقدما بهدف سجله موسى ديابي في الدقيقة 14. وأدرك يوليان براندت التعادل لدورتموند في الدقيقة 67 لكن فلوريان فيرتز نجح في تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض قبل عشر دقائق من النهاية. الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام لايبزيغ صاحب المركز الثالث وبفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر في الوقت الذي توقف فيه رصيد دورتموند عند 29 نقطة في المركز الرابع.

ويلتقي بايرن ميونخ مع مضيفه أوغسبورغ يوم الأربعاء في الوقت الذي يلتقي فيه لايبزيغ مع ضيفه يونيون برلين. وعلى الملعب الأولمبي في برلين حسم هوفنهايم فوزه على هيرتا بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني. وتقدم سيبستيان رودي بهدف في الدقيقة 33 ثم أضاف أندري كراماريتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و88. الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد هيرتا عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب أوبل أرينا، حسم فولفسبورغ فوزه على مضيفه ماينز بهدفين في الشوط الثاني أحرزهما بارتوش بياليك وفوتر فيغورست في الدقيقتين 65 و79. الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 29 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد ماينز عند سبع نقاط في المركز قبل الأخير. وقاد المدافع السويسري نيكو إلفيدي فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ للفوز على ضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد. وسجل إلفيدي أول هدف له هذا الموسم في الدقيقة 66 من ضربة حرة مباشرة على عكس سير اللعب.

وأخفق بريمن في تسجيل هدف التعادل بعد أن تصدى القائم لتسديدة ميلوت راشيكا فيما ضلت تسديدة ليوناردو بيتنكورت طريقها للشباك. ورفع غلادباخ رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد بريمن عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

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