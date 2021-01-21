أرتيتا: التعاقد مع لاعبين هو هدفنا في الفترة الحالية

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن فريقه يتطلع إلى إبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد التخلص من عدة لاعبين في الأسابيع الأخيرة لأنه كان من الصعب إدارة كل هذا العدد من اللاعبين.

وتوصل أرسنال لاتفاق بإنهاء عقد المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس يوم الأربعاء، بينما بات مسعود أوزيل لاعب الوسط على أعتاب استكمال انتقاله إلى فنربخشه التركي. ولم يكن اللاعبان ضمن تشكيلة أرسنال سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ورحل أيضا سياد كولاسيناك ووليام ساليبا على سبيل الإعارة، بينما قال أرتيتا إنه من بين أهم أهداف النادي رحيل اللاعبين غير المشاركين للحفاظ على "سلامة وطموح وتجانس" التشكيلة. وقال أرتيتا للصحفيين قبل مواجهة ساوثهامبتون في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت "لم يكن من الممكن الإبقاء على 31 لاعبا في التشكيلة فهذا العدد لا يمكن إدارته. عندما نضطر إلى الإبقاء على بعض اللاعبين الأجانب خارج التشكيلة فهذا يجعل الأمور أصعب".

وأضاف "فعلنا الجزء الأول (بالتخلص من بعض اللاعبين).. والآن سينصب التركيز على المرحلة الثانية. بكل تأكيد فإن هذه السوق والوضع الحالي يجعلان الأمور صعبة جدا لكننا نبحث عن خيارات".

وتابع "نحن نبحث في عدة مراكز لأنه بعد التحركات الأخيرة في فترة الانتقالات ومع رحيل بعض اللاعبين، فإن النادي بات يعاني من نقص بسيط في أماكن محددة".