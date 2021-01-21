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بايرن ميونخ يعزز صدارته بجزائية ليفاندوفسكي

هدف اللقاء الوحيد

بايرن ميونخ يعزز صدارته بجزائية ليفاندوفسكي

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برلين - د ب أ

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عزز بايرن ميونخ صدارته ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على مضيفه أوغسبورغ يوم الأربعاء في المرحلة السابعة عشرة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز لايبزيغ على ضيفه يونيون برلين 1 - صفر، وأرمينيا بيليفيلد على ضيفه شتوتغارت 3 - صفر، وكولون على مضيفه شالكه 2 - 1، فيما تعادل فرايبورغ 2 - 2 مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت.

وواصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ممارسة هوايته في هز الشباك، عقب تسجيله هدف بايرن الوحيد في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ليواصل صدارته قائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 22 هدفا.

وعزز ليفاندوفسكي رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال الدور الأول في تاريخ بوندسليجا، متفوقا بفارق هدفين على غيرد مولر، أسطورة الكرة الألماني السابق، الذي أحرز 20 هدفا في الدور الأول لموسم 1968 - 1969.

وارتفع رصيد بايرن، حامل لقب المسابقة في المواسم الثمانية الأخيرة، إلى 39 تقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزيغ، في حين تجمد رصيد أوغسبورغ، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي، عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

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