صراع مانشستر يونايتد وليفربول يتجدد في كأس الاتحاد

يلتقي فريقا ليفربول ومانشستر يونايتد للمرة الثانية في ظرف أسبوع، عندما يتواجهان في الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بملعب أولد ترافورد يوم الأحد المقبل.

وكانت المباراة التي جمعتهما بالدوري يوم الأحد الماضي انتهت بالتعادل صفر - صفر على ملعب أنفيلد، ولكن مساء يوم الأربعاء وجد فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب أولي غونار سولشاير، الإرادة لقلب تأخره أمام فولها بهدف نظيف إلى فوز 2 - 1 ليعود لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير إنه ليس قلقا بشأن البداية البطيئة لفريقه في المباريات، وأن تعادلهم بملعب أنفيلد كان إعدادا جيدا للتحدي الثاني مع ليفربول " التعادل هناك (أنفيلد) كان نتيجة جيدة إذا فزت هنا (على فولهام)، نحن نتحسن، اللاعبون يتحسنون، ونزداد قوة، من الناحية البدنية والذهنية. فخور للغاية بالطريقة التي يديرون بها أنفسهم".

ويستضيف ليفربول فريق بيرنلي يوم الخميس، بدون تحقيق أي فوز في أربع مباريات متتالية بالدوري وقبل مواجهة مانشستر يونايتد. ويعتقد يورغن كلوب أن فريقه يجب أن يكون ملتزما لتحقيق الفوز.

وقال كلوب "هذا ما نحن بصدده، وأتطلع لرؤية اللاعبين يتبنون هاذ التحدي؟ ندخل المباراة ولدينا بعض التركيز على أدائنا في الفترة الأخيرة وأنا متقبل هذا الأمر. من المقبول تماما طرح هذه الأسئلة، يجب أن نكسب حق الفوز من خلال التزامنا".

وأجريت قرعة الدور الخامس بالفعل، حيث سيلتقي الفائز من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مع الفائز من المباراة التي تجمع بين وست هام ودونكاستر روفرز، التي تقام يوم السبت المقبل.

ويبدأ فريق شورلي، شبه المحترف المنافس بالدرجة السادس، الدور الرابع يوم الجمعة، عندما يواجه وولفرهامبتون. ويعود أكثر انتصار تاريخي لشورلي لعام 1986 أمام وولفرهامبتون، عندما أعادوا اللقاء ثلاث مرات بعد انتهائه بالتعادل 1 - 1 مرتين، قبل أن يفوز شورلي 3 - صفر على أرضه. ويحل مانشستر سيتي ضيفا على تشيلتنهام تاون، المنافس بالدرجة الرابعة.

ويلعب مانشستر سيتي مثلما كان يلعب عندما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك وفقا لما قاله المدرب جوسيب غوارديولا، بعد الفوز بسادس مباراة على التوالي أمس الأربعاء أمام أستون فيلا.

وقال غوارديولا: الشيء الأهم بالنسبة لي، بدلا من الانتصارات الست المتتالية، هو أننا عدنا منذ مباراة نيوكاسل للعب بالطريقة التي نحتاجها لنكون أبطال، الجميع يريد أن يصبح بطلا، ولكن يجب أن تظهر أنك تستحق أن تكون بطلا. يجب أن نكون أكثر حدة في الثلث الأخير، ولكننا سنتحسن".

ويفتتح فريق ساوثهامبتون مباريات يوم السبت أمام حامل اللقب أرسنال، وذلك بعد الفوز على شروزبري تاون في المباراة التي أعيد جدولتها من قبل لتلعب منتصف الأسبوع.

وفي بقية المباريات التي تقام يوم السبت، يلتقي فريق بلاكبول مع برايتون، ويستضيف شيفيلد فريق بليموث أرغايل، ويلتقي سوانزي سيتي مع نوتينغهام فورست. ويستضيف فريق تشيلسي فريق لوتون تاون يوم الأحد، ولكن المدرب فرانك لامبارد أكد أن فريقه يمر بضغوط كبيرة بعد الخسارة أمام ليستر صفر - 2 والتي جعلت الفريق يتراجع للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد لامبارد: يجب علينا أن نقاتل فقط. كل شيء كان ورديا في منتصف نوفمبر ولكن الأمور ليست وردية للغاية الآن، لسنا الفريق الوحيد الذي يعاني، ولست المدرب الوحيد الذي يعيش في مثل هذا الضغط. أنا محظوظ لانني أجيد التعامل مع هذه الضغوط".

ويحل ليستر ضيفا على برينتفورد، ويستضيف إيفرتون فريق شيفيلد وينزداي، فيما يلتقي فولهام مع بيرنلي في ختام مباريات يوم الأحد. ويختتم توتنهام منافسات الدور الرابع يوم الاثنين المقبل عندما يواجه ويكمب وندررز.