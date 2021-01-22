.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرسنال يضم الحارس رايان من برايتون معاراً

يلعب رايان ي إنجلترا منذ 2017

أرسنال يضم الحارس رايان من برايتون معاراً

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة، أنه أبرم صفقة التعاقد مع حارس المرمى ماتي رايان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من برايتون.

وشارك الأسترالي الدولي رايان، 28 عاما، في 124 مباراة بالدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى برايتون عام 2017.

وقال إيدو مدير الشؤون الفنية بنادي أرسنال: مات سيقدم منافسة رائعة ودعما إيجابيا لجميع حراس المرمى لدينا ونتطلع إلى اندماجه سريعا مع المجموعة هنا في أرسنال.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: مات لديه خبرة جيدة للغاية في الدوري الإنجليزي وخاض أكثر من 100 مباراة بالدوري، وهو ما سيشكل فائدة كبيرة لنا داخل الملعب وخارجه. ويرجح أن يظل الألماني بيرند لينو الحارس الاساسي لأرسنال. ويتأهب أرسنال للقاء ساوثهامبتون يوم السبت في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان
سولشاير يستبعد يونايتد من المنافسة على بطولة الدوري سولشاير يستبعد يونايتد من المنافسة على بطولة الدوري
"طريقة الدفع" تعطل صفقة انتقال غالاردو إلى الهلال
الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر
ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة
مانشستر سيتي يذل ليفربول في مانشستر سيتي يذل ليفربول في "أنفيلد" ويبتعد بصدارة الدوري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد