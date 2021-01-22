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ألكويانو يواجه بلباو.. وفالنسيا يصطدم بإشبيلية

فرحة ألكويانو بعد إقصاء الريال

ألكويانو يواجه بلباو.. وفالنسيا يصطدم بإشبيلية

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مدريد - رويترز

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يلتقي ألكويانو قاهر الكبار مع أتلتيك بيلباو في دور الستة عشرة لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد أن أطاح بريال مدريد يوم الأربعاء.

وفاجأ الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثالثة ريال مدريد بطل الكأس 19 مرة ويستضيف الفريق الباسكي الذي فاز بكأس السوبر الإسبانية في بداية الأسبوع الحالي عقب تغلبه على برشلونة.

ويستضيف نابالكارنيرو، وهو الفريق الآخر المنافس في الدرجة الثالثة بالقرعة، غرناطة بينما يلعب أوساسونا في ضيافة ألميريا المنتمي للدرجة الثانية.

ويلتقي برشلونة، الذي احتاج إلى وقت إضافي ليتغلب على كورنيا من الدرجة الثالثة يمو الخميس، مع رايو فايكانو الذي ينافس في الدرجة الثانية. ويحل ريال سوسييداد، الذي ما زال عليه مواجهة بيلباو في نهائي نسخة الموسم الماضي من الكأس، ضيفا على ريال بيتيس في لقاء خالص بين فريقين ينافسان في الدرجة الأولى.

وفي مباريات أخرى، يلتقي إشبيلية بملعبه مع فالنسيا ويلعب جيرونا ضد فياريال وريال بلد الوليد ضد ليفانتي. وتقام المواجهات في الفترة من 26-28 يناير من مباراة واحدة.

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