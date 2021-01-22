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الاتحاد الآسيوي يحدد موعد قرعة دوري الأبطال

كأس البطولة

الاتحاد الآسيوي يحدد موعد قرعة دوري الأبطال

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كوالالمبور - د ب أ

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة عن سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي عبر تقنية الفيديو يوم 27 يناير 2021 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتشهد البطولتان مشاركة قياسية من ناحية عدد الأندية خلال نسختي عام 2021، حيث تم إضافة مجموعتين إضافتين، واحدة للشرق وواحدة للغرب، وتم توسيع البطولة لتضم 40 ناديا بدلا من 32. وفي المقابل ارتفع عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي من 36 إلى 39 ناديا، حيث تم إضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط.

ومن بين الأندية التي تخوض المشاركة الأولى في تاريخ دوري أبطال آسيا، يبرز نادي الوحدات بطل الدوري الأردني، وغوا الهندي، والاستقلال الطاجيكي وصيف بطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، في منطقة الغرب، وكذلك يونايتد سيتي من الفلبين وتامبنيز روفرز السنغافوري وفيتل الفيتنامي، في مجموعات الشرق. ويأمل نادي أولسان هيونداي المتوج حديثاً في أن ينجح بالاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا، ليكرر إنجاز نادي الاتحاد السعودي الذي توج باللقب عامي 2004 و2005. يشار إلى أن الفريق الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2021، سيحصل على فرصة التأهل إلى الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا.

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