أستون فيلا يعبر نيوكاسل بثنائية

استعاد أستون فيلا اتزانه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد هزيمتين متتاليتين وحقق فوزا غاليا 2 - صفر على نيوكاسل يوم السبت في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 29 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن بفارق الأهداف أمام تشيلسي وساوثهامبتون وبفارق نقطتين أمام أرسنال الذي تراجع للمركز الحادي عشر.

وتجمد رصيد نيوكاسل عند 19 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي وهي السادسة له مقابل تعادلين في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة. وسجل أولي واتكينز وبيرتراند تراوري هدفي المباراة في الدقيقتين 13 و42.