ريال مدريد يتعافى من خسارة الكأس برباعية ألافيس

أفسد ريال مدريد احتفالات مضيفه ديبورتيفو ألافيس بمرور 100 عام على تأسيسه وألحق به هزيمة قاسية 4 - 1 في عقر داره يوم السبت بالمرحلة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

على استاد "مينديزوروزا"، لقن الريال مضيفه ألافيس درسا قاسيا وألحق به هزيمة كبيرة وسط احتفالات ألافيس بمئويته ليعزز الريال موقعه في المركز الثاني بجدول المسابقة.

ورفع الريال رصيده إلى 40 نقطة بفارق أربع نقاط خلف أتلتيكو مدريد الذي خاض 17 مباراة حتى الآن مقابل 19 مباراة للريال. وتجمد رصيد ألافيس عند 18 نقطة في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي في المسابقة. وخاض الريال مباراة اليوم في غياب مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان بعدما أعلن النادي أمس عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وحسم الريال المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلها البرازيلي كاسيميرو والفرنسي كريم بنزيمة والبلجيكي إيدن هازارد في الدقائق 15 و41 والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط. وفي الشوط الثاني، رد ألافيس بهدف سجله خوسيلو في الدقيقة 60 ولكن بنزيمة سجل الهدف الثاني له والرابع للريال في الدقيقة 70.

وأهدر ريال سوسييداد فرصة ذهبية لاستعادة نغمة الانتصارات في المسابقة وفرط في الفوز على ريال بيتيس بالوقت القاتل. وكان سوسييداد متقدما على بيتيس بهدفين سجلهما ألكسندر إيساك وميكيل أويارزابال في الدقيقتين 48 و57 مقابل هدف سجله سيرخيو كاناليس في الدقيقة 85 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي. ولكن بيتيس انتزع التعادل بهدف قانل سجله خواكين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع سوسييداد رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس مقابل 27 نقطة لبيتيس في المركز الثامن.

وواصل هويسكا مسلسل الانهيار والنتائج السلبية في الدوري الإسباني وسقط في فخ التعادل السلبي. وفشل الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويفشل هويسكا في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي. والتعادل هو الأول لهويسكا بعد أربع هزائم متتالية كما أنه الثاني مقابل خمس هزائم للفريق في آخر سبع مباريات خاضها الفريق في المسابقة. ورفع هويسكا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ20 الأخير مقابل 34 نقطة لفياريال في المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة.