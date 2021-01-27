إشبيلية يزيد معاناة فالنسيا بثلاثية في الكأس

واصل إشبيلية تألقه في الموسم الحالي وشق الفريق طريقه بجدارة إلى دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه الكبير 3 - صفر على فالنسيا يوم الأربعاء في دور الستة عشر للبطولة.

وحسم إشبيلية المباراة تماما في الشوط الأول من خلال الأهداف الثلاثة التي سجلها لوك دي يونغ في الدقيقتين 20 و33 والكرواتي المخضرم إيفان راكيتيتش في الدقيقة 38.

وكان فالنسيا أحرز لقب البطولة في الموسم قبل الماضي فيما لم تقم المباراة النهائية لنسخة الموسم الماضي بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو حتى الآن بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.