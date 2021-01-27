.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إشبيلية يزيد معاناة فالنسيا بثلاثية في الكأس

من المباراة

إشبيلية يزيد معاناة فالنسيا بثلاثية في الكأس

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

واصل إشبيلية تألقه في الموسم الحالي وشق الفريق طريقه بجدارة إلى دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه الكبير 3 - صفر على فالنسيا يوم الأربعاء في دور الستة عشر للبطولة.

وحسم إشبيلية المباراة تماما في الشوط الأول من خلال الأهداف الثلاثة التي سجلها لوك دي يونغ في الدقيقتين 20 و33 والكرواتي المخضرم إيفان راكيتيتش في الدقيقة 38.

وكان فالنسيا أحرز لقب البطولة في الموسم قبل الماضي فيما لم تقم المباراة النهائية لنسخة الموسم الماضي بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو حتى الآن بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان
الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر
ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة
مانشستر سيتي يذل ليفربول في مانشستر سيتي يذل ليفربول في "أنفيلد" ويبتعد بصدارة الدوري
الرائد يضم محترف أهلي جدة الرائد يضم محترف أهلي جدة
كلوب ساخراً من أخطاء أليسون: ربما يشعر ببرودة في قدميه كلوب ساخراً من أخطاء أليسون: ربما يشعر ببرودة في قدميه

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد