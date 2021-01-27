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الأرجنتيني غوميز لاعباً لإشبيلية حتى 2024

من الإعلان الرسمي

الأرجنتيني غوميز لاعباً لإشبيلية حتى 2024

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ميلان - فرانس برس

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انتقل صانع الألعاب الأرجنتيني أليخاندرو غوميز من أتالانتا الإيطالي إلى إشبيلية الإسباني بعقد حتى 2024، وذلك بحسب ما أعلن الناديان يوم الثلاثاء.

وقال إشبيلية إنه "وأتالانتا توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال لاعب الوسط الهجومي أليخاندرو داريو غوميز فيافيردي... لقد وقع حتى 30 يونيو 2024".

وكان رحيل "بابو" إلى إشبيلية متوقعا في الساعات القليلة الماضية بعد أن حسم أمره بالرحيل عن أتالانتا، قائلا إن مشاعر متباينة تراوده قبيل رحيله عن الفريق الذي ساعده إلى بلوغ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء رحيل ابن الـ32 عاما بعد توتر العلاقة مع المدرب جان بييرو غاسبيريني، ما أبعده عن مباريات الفريق في الآونة الاخيرة. وقال الأرجنتيني لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إنها "مشاعر متباينة بعد سنين طويلة في هذه المدينة".

وتابع "أنا حزين وسعيد في الوقت ذاته. أحيانًا تسير الأمور على مسار معيّن، ولكن أعيد التجربة مجددًا لأننا كتبنا تاريخ هذا النادي. أغادر أتالانتا وهو في قمة أوروبا".

انضم غوميس إلى النادي الشمالي في العام 2014 قادمًا من ميتاليست خاركيف الأوكراني وساهم في وصوله إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الموسم الماضي من مشاركته الأولى. سجل للنادي 59 هدفًا في 252 مباراة في جميع المسابقات.

وبدأ السجال بين غوميز وغاسبيريني بعد تضارب الآراء عند استراحة الشوطين خلال المباراة ضد ميدتيلاند الدنماركي في دوري الأبطال أوائل ديسمبر الفائت، ما دفع بالمدرب إلى استبداله مطلع الشوط الثاني.

ونجح النادي في بلوغ الدور ثمن النهائي حيث سيصطدم بـ "زعيم" البطولة ريال مدريد الإسباني المتوج باللقب 13 مرة (رقم قياسي). وأردف غوميز "الجماهير؟ سأفتقدهم كثيرًا. بيرغامو هي قلبي. سنرى حتمًا بعضنا البعض قريبًا".

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