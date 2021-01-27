بعشرة لاعبين.. أتالانتا يعبر لاتسيو إلى نصف النهائي

تغلب أتالانتا على النقص العددي في صفوفه وواصل انطلاقته الرائعة في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه الثمين 3 - 2 على لاتسيو يوم الأربعاء في دور الثمانية للبطولة.

وحجز أتالانتا مقعده في المربع الذهبي للبطولة على حساب لاتسيو ، ويلتقي الفريق في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة دور الثمانية المقررة يوم الخميس بين نابولي حامل اللقب وسبيزيا.

ولقن أتالانتا ضيفه لاتسيو درسا جديدا في الموسم الحالي حيث سبق له التغلب على لاتسيو في عقر داره 4 - 1 في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي هذا الموسم ، وذلك في 30 سبتمبر الماضي. كما جاءت مباراة اليوم قبل أيام قليلة من مباراة الإياب بين الفريقين بالدوري حيث يلتقيان يوم الأحد المقبل على نفس الملعب في إطار المرحلة الـ20 من المسابقة.

وتغلب أتالانتا على النقص العددي في صفوفه لمعظم الوقت في الشوط الثاني، وانتزع الفوز الثمين بعدما قلب تأخره لفوز ثمين. وكان أتالانتا البادئ بالتسجيل عن طريق بيرات ديمسيتي في الدقيقة السابعة، ورد لاتسيو بهدفين سجلهما فيدات موريكي وفرانشيسكو أتشيربي في الدقيقتين 17 و34 قبل أن يحرز روسلان مالينوفسكي هدف التعادل لأتالانتا في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني، ورغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد خوسيه لويس بالومينو في الدقيقة 53، انتزع أتالانتا الفوز بالهدف الذي سجله أليكسي ميرانتشوك في الدقيقة 57.