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خماسية نظيفة لسيتي على وست بروميتش.. وأرسنال يواصل صحوته

من الخماسية

خماسية نظيفة لسيتي على وست بروميتش.. وأرسنال يواصل صحوته

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لندن - د ب أ

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اعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه الكبير على وست بروميتش 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أرسنال على ساوثهامبتون 3 - 1، ووست هام على كريستال بالاس 3 - 2، وليدز يونايتد على نيوكاسل 2 - 1.

وسجل أهداف مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان (هدفين) في الدقيقتين 6 و30 وجواو كانسيلو في الدقيقة 22 ورياض محرز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ورحيم سترلينغ في الدقيقة 57. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، وبفارق نقطة أمام مانشستر يونايتد، الذي يواجه شيفيلد يونايتد مساء يوم الأربعاء في الجولة ذاتها. وتوقف رصيد وست بروميتش عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، قلب أرسنال تأخره بهدف أمام مضيفه ساوثهامبتون إلى فوز 3 - 1. وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله ستيوارت أرمسترونغ في الدقيقة الثالثة وتعادل نيكولاس بيبي لأرسنال في الدقيقة الثامنة ثم سجل بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 39، قبل أن يختتم ألكسندر لاكازيت أهداف أرسنال في الدقيقة 73. ورفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

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