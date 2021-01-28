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أمير الرياض يرعى بطولة كأس الملك سلمان

الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض

أمير الرياض يرعى بطولة كأس الملك سلمان

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العربية.نت

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يرعى الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء السبت المقبل بطولة كأسي الملك سلمان بن عبدالعزيز في نسختها السادسة والخمسين بشوط مخصص لخيل الإنتاج المحلي وشوط مفتوح للدرجات وذلك ضمن موسم نادي سباقات الخيل على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية خلال جولة السباقات رقم 50 في الشوطين العاشر والحادي عشر على مسافة 2000 متر، وتبلغ جائزة السباق لكل شوط مليون ريال.

وتأتي هذه الكأس في نسختها الرابعة حاملة اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز وقد حققها في عامها الأول كل من "الملتحم" في فئة الإنتاج لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير و"تلتكست" في فئة المستورد للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمسية ستضم شوطا مخصصا للمنافسة على هدية وكؤوس الملك للخيالة السعوديين المتمرنين في نسختها السابعة والعشرين والتي سيتنافس عليها 18 خيالاً على مسافة 2000 متر، وتبلغ جائزته 120 ألف ريال، بالإضافة إلى الهدية العينية لصاحب الجواد الفائز.

وأكد الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل أن بطولة كأسي الملك سلمان تمثل جانباً مهماً في مسيرة السباقات السعودية.

وأضاف أن نادي سباقات الخيل بدأ الاستعدادات مبكراً لهذه البطولة من خلال جدولة هذا السباق ضمن خطته السنوية بما يتناسب مع الموسم الفروسي ومتطلبات نجاحه، إلى جانب المراجعة الدورية لكل ما يتعلق بالسباق من أنظمة تختص بجوانبه الفنية كافة، والتأكد منذ بداية الموسم بسلامة أرضية الميدان من خلال تجارب متعددة، واستطلاع آراء المدربين والخيالة لضمان ظهور السباق بما يليق بحجمه ومكانته الكبيرتين.

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