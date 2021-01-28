إنجاز تاريخي لألميريا.. وآل الشيخ يتمنى برشلونة

حقق نادي ألميريا الإسباني، يوم الخميس، إنجازا تاريخيا، بعد وصوله إلى ربع نهائي مسابقة كأس الملك، عقب تغلبه على أوساسونا خلال مباراة ماراثونية.

وحسم ألميريا المواجهة التي جمعته بأوساسونا على أرضية ملعب "المديترانيو" عن طريق ركلات الترجيح، بعدما خلت المباراة من الأهداف طوال الوقتين الأصلي والإضافي.

وتمكن ألميريا من الوصول إلى دور الـ 8 في كأس ملك إسبانيا، للمرة الثانية في تاريخيه، ويعد الفريق الوحيد من أندية الدرجة الثانية الذي وصل إلى هذه المرحلة، والتي شهدت غياب ريال مدريد.

وتمنى تركي آل الشيخ، مالك النادي الإسباني، مقابلة برشلونة في ربع النهائي، إذ غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا عقب التأهل: أتمنى أن نلعب مع برشلونة في دور الـ 8.

يذكر أن آل الشيخ تجمعه علاقة صداقة قوية مع نجم النادي الكاتالوني ليونيل ميسي، الذي يحرص على التواصل بشكل دائم مع مالك ألميريا، وسبق وأن إلتقيا في عدة مناسبات.

وأشادت وسائل الإعلام الإسبانية بالتأهل التاريخي الذي حققه ألميريا، لاسيما بعد الصفقات التي حدثت على مستوى الفريق، خاصة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أبرزهم المهاجم الشاب البرتغالي بيدرو مينديز، إضافة إلى تشومي مدافع برشلونة، قادما من برمنغهام الإنجليزي، ومانو مورلانيس لاعب فياريال، إلى جانب لارغي رامازاني من مانشستر يونايتد، وأكيتشي قادما من ديبورتيفو لاكورونيا.

ووصف الإعلامي دييغو بلازا كاسالس، الصحفي في برنامج الشنغريتو الشهير، تأهل ألميريا بالتاريخي، وأضاف عبر "تويتر" : الليلة أصبحنا نحلم بصوت أعلى، مع التأهل، وفرحة انتصار الكأس بفضل وجود مدرب مميز وإدارة تؤكد أن ألميريا لن يستسلم أبدا.

كما أبدت جماهير ألميريا سعادتها الغامرة بالوصول إلى ربع النهائي، وكتب أحد المشجعين في حسابه على "تويتر" رداً على تغريدة مالك النادي: شكرا لك، نحن نحبك، وأنت الأفضل، نحن فريق كبير بفضلك أنت، شكرا لك إلى الأبد.

وكان البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب النادي، قد أكد على أنه من حسن حظ الفريق أنه يتولى مسؤوليته تركي آل الشيخ، وراهن على أنه سيقود الفريق الأحمر والأبيض للتنافس أوروبيا. كما كان ألميريا قريبا من التأهل إلى "الليغا" الموسم الماضي، بعدما حاز آل الشيخ على ملكيته.