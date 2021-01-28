.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تشيلسي يتعادل سلبياً مع وولفرهامبتون

أول مباراة لتشيلسي بعد إقالة لامبارد

تشيلسي يتعادل سلبياً مع وولفرهامبتون

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

واصل تشيلسي الابتعاد عن صراع المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه وولفرهامبتون يوم الأربعاء في المرحلة العشرين للمسابقة، التي شهدت فوزا ثمينا لبيرنلي 3 - 2 على ضيفه أستون فيلا.

بات تشيلسي، الذي حقق فوزا واحدا في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، في المركز الثامن برصيد 30 نقطة، فيما رفع وولفرهامبتون، الذي حصد النقطة الثالثة من مبارياته السبع الأخيرة في المسابقة، إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر. كانت هذه هي المباراة الأولى لتشيلسي في الدوري الإنجليزي بعد إقالته مدربه الشاب فرانك لامبارد، ليتولى الألماني توماس توخيل المسؤولية خلفا له.

وأخفق الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة وحيدة.

من جانبه، حافظ بيرنلي على صحوته في المسابقة، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، إثر فوزه المثير 3 - 2 على ضيفه أستون فيلا. ارتفع رصيد بيرنلي، الذي تلقى قوة دفع كبيرة قبل اللقاء عقب فوزه في المرحلة الماضية على ليفربول (حامل اللقب)، إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر، ليبتعد خطوة جديدة عن مراكز الهبوط.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة، عند 29 نقطة في المركز العاشر، ومازال يمتلك مباراتين مؤجلتين. بادر أستون فيلا بالتسجيل عبر أولي واتكينز في الدقيقة 14، لكن بن ميي أحرز هدف التعادل لمصلحة بيرنلي في الدقيقة 52، غير أن أستون فيلا سرعان ما تقدم مرة أخرى عبر جاك جراليش في الدقيقة 68. انتفض بيرنلي في الدقائق الأخيرة، بعدما احرز دوايت ماكنيل هدف التعادل للفريق في الدقيقة 76، فيما تكفل كريس وود بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان
الهلال يضم الثلاثي إلى قائمة مواجهة العين الهلال يضم الثلاثي إلى قائمة مواجهة العين
الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر
ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة
الرائد يضم محترف أهلي جدة الرائد يضم محترف أهلي جدة
مانشستر سيتي يذل ليفربول في مانشستر سيتي يذل ليفربول في "أنفيلد" ويبتعد بصدارة الدوري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد