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ركلات الترجيح تحسم بطل السوبر في حال التعادل

من الاجتماع

ركلات الترجيح تحسم بطل السوبر في حال التعادل

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العربية.نت

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انتهى يوم الخميس الاجتماع الفني الخاص بمباراة كأس السوبر السعودي بين الهلال والنصر المقرر إقامته في ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الهلال القميص الأزرق والنصر الأصفر كما سيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح في حال انتهت الأشواط الأصلية بنتيجة التعادل.

وسيلعب طرفا الرياض يوم السبت المقبل مباراة السوبر الثانية التي تجمعهما بعدما انتهت أول مواجهة بينهما على الكأس نفسها في 2015 عندما تقابلا على أرضية ميدان لوفتوس رود في لندن وحينها سجل البرازيلي كارلوس إدواردو هدف المباراة الوحيد.

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