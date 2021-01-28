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شيفيلد يفاجئ يونايتد في ملعبه ويصعقه بثنائية

هدف بورك الثاني

شيفيلد يفاجئ يونايتد في ملعبه ويصعقه بثنائية

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لندن - د ب أ

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أهدر مانشستر يونايتد فرصة ثمينة لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة مباغتة 1 - 2 أمام ضيفه شيفيلد يونايتد (المتعثر) يوم الأربعاء في المرحلة العشرين للمسابقة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته الرابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 40 نقطة ليظل في المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بفارق نقطة خلف جاره مانشستر سيتي المتصدر، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، اقتنص شيفيلد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى ثماني نقاط، لكنه بقي قابعا في مؤخرة الترتيب، علما بأن هذا هو الانتصار الثاني الذي يحققه الفريق في البطولة خلال الموسم الحالي.

وافتتح شيفيلد التسجيل عن طريق كين بريان في الدقيقة 23، لكن هاري ماجواير منح التعادل ليونايتد في الدقيقة 64. وبينما حاول يونايتد تسجيل الهدف الثاني، فاجأ شيفيلد الجميع بإحرازه هدف الفوز الثمين عن طريق لاعبه البديل أوليفر بوركي في الدقيقة 74.

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