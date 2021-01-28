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ميسي ودي يونغ ينقذان برشلونة من الخروج أمام رايو فاييكانو

سجل ميسي الهدف الأول

ميسي ودي يونغ ينقذان برشلونة من الخروج أمام رايو فاييكانو

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مدريد - د ب أ

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أفلت برشلونة من كمين مضيفه رايو فاييكانو وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 - 1 يوم الأربعاء في دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وحجز برشلونة مقعده في دور الثمانية للبطولة بفوز صعب على رايو فاييكانو 2 - 1 في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتقدم رايو فاييكانو بهدف سجله فران غارسيا في الدقيقة 63، ولكن الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي العائد لصفوف برشلونة بعد غيابه عن صفوف الفريق منذ نهائي كأس السوبر الإسباني سجل هدف التعادل للفريق في الدقيقة 69 قبل أن يحرز زميله الهولندي فرنكي دي يونغ هدف الفوز للفريق في الدقيقة 80.

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