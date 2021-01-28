ميلان يسعى لتصحيح مساره في الدوري

يأمل فريق ميلان إنهاء مسيرته المحبطة مؤخرا عندما يستهل مشواره في الدور الثاني من الدوري الإيطالي لكرة القدم بمواجهة بولونيا المتواضع يوم السبت.

واحتفظ ميلان بالصدارة رغم خسارته في الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد أمام اتالانتا في الوقت الذي تعادل فيه إنتر ميلان سلبيا مع اودينيزي ليبقى في مركز الوصيف بفارق نقطتين عن الصدارة.

وخسر ميلان على يد يوفنتوس في بداية الشهر الجاري لتنتهي مسيرته الخالية من الهزائم والتي بدأت في مارس من العام الماضي قبل أن يخرج من كأس إيطاليا أمس الأول الثلاثاء بخسارته أمام إنتر ميلان بهدفين لهدف.

وقال مدرب ميلان ستيفانو بيولي بعد الخسارة أمام إنتر في المباراة التي شهدت طرد المهاجم السويدي المخضرم زلاتان رؤية واضحة بشأن مستقبلنا بعد هذه المباراة". وأضاف "لدينا الإمكانات اللازمة للعب بشكل جيد وأعتقد أننا نفعل ذلك، الأولاد لم يحنوا رؤوسهم وواصلوا القتال رغم النقص العددي، لكن لسوء الحظ لم نخرج بنتيجة إيجابية".

وأكد بيولي أن ميلان ينبغي عليه العمل بشكل شاق في الأشهر الأربعة المقبلة في ظل تركيزه حاليا في الدوري الإيطالي وبطولة الدوري الأوروبي التي تستأنف في منتصف الشهر المقبل.

ولا يشارك إنتر على الصعيد القاري بعد تذيله مجموعته في دوري أبطال أوروبا. ويخوض إنتر ميلان مباراته أمام ضيفه بينفينتو يوم السبت دون مدربه انطونيو كونتي الذي تعرض لعقوبة الإيقاف مباراتين.

وقال كونتي "حقيقة أننا أطحنا بفريق كبير مثل ميلان من الممكن أن تشعرنا بالسعادة". ويمتلك إنتر أقوى خط هجوم في الدوري الإيطالي بتسجيله 45 هدفا لكن تراجعت نتائجه في الشهر الحالي بخسارته بهدفين مقابل هدف أمام سامبدوريا بجانب تعادله مرتين. وأوضح كونتي "ما ينبغي التركيز عليه هو ندرة الأهداف مقارنة بالفرص التي نصنعها ، الآن علينا أن نحول تركيزنا لمباراة بينفينتو قبل التركيز على المربع الذهبي لكأس إيطاليا".

وتقام جولة الذهاب للمربع الذهبي لكأس إيطاليا الاسبوع المقبل حيث يلتقي إنتر مع يوفنتوس الذي سحق سبال المنافس بالدرجة الثانية بأربعة أهداف دون رد أمس الأربعاء في دور الثمانية من مسابقة الكأس، ويأمل في الثأر من هزيمته على يد إنتر ميلان بهدفين دون رد قبل اسبوعين.

ويمتلك يوفنتوس حامل اللقب مباراة مؤجلة أمام نابولي في ظل ابتعاده بفارق سبع نقاط عن الصدارة، لكنه سيواجه أولا فريق سامبدوريا يوم السبت. كما تراجعت نتائج نابولي في يناير الجاري بخسارته 1 - 3 أمام فيرونا الاسبوع الماضي بعد هزيمته على يد سبيزيا بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي نابولي يوم الأحد مع ضيفه بارما المتعثر وفي اليوم ذاته يلتقي روما صاحب المركز الثالث مع فيرونا.

وتنطلق الجولة العشرين من الدوري الإيطالي غدا الجمعة بمباراة تورينو مع فيورنتينا. ويلتقي يوم الأحد سبيزيا مع اودينيزي وكالياري مع ساسولو وكروتوني مع جنوه.