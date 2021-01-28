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"فيفا" يطلق برنامجاً لحماية اللاعبين

مقر الاتحاد

"فيفا" يطلق برنامجاً لحماية اللاعبين

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برلين - د ب أ

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أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برنامجا جديدا لمواجهة الإساءات ضد اللاعبين، تحت مسمى "الدبلومة الرياضية لحماية حراس فيفا".

ويعتبر البرنامج الجديد المقسم على خمسة أجزاء ويتم تقديمه عبر شبكة الانترنت، امتداد لبرنامج الحراس الذي بدأ قبل عامين للاتحادات الـ211 الأعضاء بالفيفا.

وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا في بيان اليوم الخميس "أي شخص يلعب كرة القدم أو أي رياضة ، معني بالانضمام إليه (البرنامج) في بيئة آمنة ومشجعة ، أولا وقبل كل شيء تحمي سعادتهم ، خاصة فيما يخص الأطفال، هذا هو هدف برنامج الحراس لفيفا".

وأضاف "كرة القدم تقطع خطوة أخرى مهمة في الوصول إلى هذا الهدف، بجانب (الوصول إلى) التزام فيفا بتضمين معايير الحماية عبر لعبتنا".

وجرى تصميم البرنامج من قبل فيفا والجامعة البريطانية المفتوحة بمساعدة خبراء الحماية، وهو متوفر باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

وأوضح فيفا أن البرنامج يتضمن ندوات عبر الإنترنت ومنتديات خاضعة للإشراف وورش عمل وتقييمات تفاعلية والتي ترشد المتعلم من خلال خطوات عملية ونماذج لأفضل ممارسات الحماية في الرياضة.

وجاء هذا الإعلان بعد شهر واحد من قرار فيفا بإيقاف يفيس جين بارت رئيس اتحاد تاهيتي لكرة القدم مدى الحياة، لإدانته بالاعتداء الجنسي على لاعبات كرة قدم من بينهن قاصرات.

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