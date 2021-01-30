اعتقال شخص مشتبه بتوجيه إساءة عنصرية للاعب وست بروميتش

اعتقلت الشرطة رجلا عمره 49 عاما تشتبه بقيامه بتوجيه إهانة عنصرية إلى رومان سويرز لاعب وسط وست بروميتش ألبيون خلال المباراة التي انتهت بهزيمته 5-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام مانشستر سيتي الثلاثاء الماضي.

وقال وست بروميتش يوم الجمعة، إنه أبلغ الشرطة بعد أن تلقى لاعبه سويرز (29 عاما) المنحدر من أصول إفريقية رسالة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي تنطوي على إهانة عنصرية، مؤكدا إصراره على ضرورة فرض أشد عقوبة ممكنة على المسؤول عن الإهانة.

وقالت شرطة وست ميدلاندز عبر تويتر الليلة الماضية "اعتقلنا رجلا يشتبه بتوجيهه إهانة عنصرية إلى رومان سويرز لاعب وست بروميتش ألبيون عبر الانترنت. الرجل عمره 49 عاما وهو قيد الاعتقال للتحقيق معه. ضابطنا المسؤول عن جرائم الكراهية المتعلقة بكرة القدم يحقق أيضا في تقرير آخر عن تعليق مهين وجه إلى نفس اللاعب. لا تسامح مع العنصرية".

وخلال الأسبوع الماضي تعرض لإهانات عنصرية عبر الانترنت أيضا ثنائي مانشستر يونايتد أكسل توانزيبي وأنطوني مارسيال ومدافع تشيلسي ريس جيمس.

ويوم الاثنين الماضي اجتمع وزراء في الحكومة البريطانية مع عدد من أبرز اللاعبين الانجليز لبحث الإساءات العنصرية التي توجه للاعبين عبر الانترنت في اطار سلسلة من المناقشات التي تتناول "مستقبل كرة القدم".

ويحتل وست بروميتش المركز قبل الأخير بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من 20 مباراة وسيلتقي مع ضيفه فولهام اللندني في وقت لاحق من اليوم السبت.