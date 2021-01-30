الاتفاق يكرر تفوقه على الاتحاد بثنائية الربيعي والهزاع

استعاد الاتفاق توازنه بعدما أكد تفوقه على ضيفه اتحاد جدة بفوزه عليه 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتفاق بتكرار تفوقه على اتحاد جدة هذا الموسم حيث فاز عليه ذهاباً وإياباً.

وشهدت المباراة أفضلية للاتفاق الذي فرض سيطرته مبكراً وتمكن مدافعه سعيد الربيعي من افتتاح التسجيل بعد مرور 9 دقائق حينما حول عرضية زميله البرازيلي سوزا برأسه لتسكن شباك الحارس البرازيلي غروهي.

ورد الاتحاد سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما سدد لاعبه البرازيلي سوزا كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس غروهي الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق هجومه ونجح مهاجمه هزاع الهزاع بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 56 بعدما حول عرضية زميله فهد غازي برأسه لتستقر في شباك الاتحاد.

وواصل الاتفاق هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه علي هزازي الذي سدد كرةً قوية إلا أنها أصابت عارضة الحارس غروهي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 24 نقطة ليتقدم للمركز السادس مؤقتاً، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 25 نقطة ليتراجع للمركز الخامس.