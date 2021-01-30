.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الاتفاق يكرر تفوقه على الاتحاد بثنائية الربيعي والهزاع

فرحة الهدف الأول

الاتفاق يكرر تفوقه على الاتحاد بثنائية الربيعي والهزاع

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

استعاد الاتفاق توازنه بعدما أكد تفوقه على ضيفه اتحاد جدة بفوزه عليه 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتفاق بتكرار تفوقه على اتحاد جدة هذا الموسم حيث فاز عليه ذهاباً وإياباً.

وشهدت المباراة أفضلية للاتفاق الذي فرض سيطرته مبكراً وتمكن مدافعه سعيد الربيعي من افتتاح التسجيل بعد مرور 9 دقائق حينما حول عرضية زميله البرازيلي سوزا برأسه لتسكن شباك الحارس البرازيلي غروهي.

ورد الاتحاد سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما سدد لاعبه البرازيلي سوزا كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس غروهي الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق هجومه ونجح مهاجمه هزاع الهزاع بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 56 بعدما حول عرضية زميله فهد غازي برأسه لتستقر في شباك الاتحاد.

وواصل الاتفاق هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه علي هزازي الذي سدد كرةً قوية إلا أنها أصابت عارضة الحارس غروهي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 24 نقطة ليتقدم للمركز السادس مؤقتاً، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 25 نقطة ليتراجع للمركز الخامس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان
الهلال يضم الثلاثي إلى قائمة مواجهة العين الهلال يضم الثلاثي إلى قائمة مواجهة العين
الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر
ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة
الرائد يضم محترف أهلي جدة الرائد يضم محترف أهلي جدة
مانشستر سيتي يذل ليفربول في مانشستر سيتي يذل ليفربول في "أنفيلد" ويبتعد بصدارة الدوري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد