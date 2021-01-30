الشباب يتجاوز أبها بصعوبة .. وينتزع الصدارة

واصل الشباب مسلسل انتصاراته بعد فوزه الصعب على مضيفه أبها 3-2، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين تعادل التعاون أمام مضيفه الفيصلي سلبياً، في افتتاح المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة واصل الشباب مسلسل انتصاراته بعد فوزه الصعب أمام مضيفه أبها 3-2 ليتصدر الترتيب مؤقتاً.

وشهدت المباراة اثارةً كبيرة خاصة في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل 5 أهداف اللقاء في حين انتهى الشوط الاول سلبياً.

وانتظر الشباب حتى الدقيقة 55 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق مدافعه التشيلي ايغور ليتشنوفسكي الذي حول عرضية زميله الارجنتيني بانيغا بقدمه في شباك أبها.

وواصل الشباب هجومه ونجح مهاجمه الارجنتيني كريستيان غوانكا بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 57 بعدما أكمل تمريرة زميله البرازيلي سيبا بقدمه في شباك الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

وعند الدقيقة 61 تمكن التونسي سعد بقير مهاجم أبها من تسجيل الهدف الأول لفريقه بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية لتستقر في شباك الشباب.

وكثّف الشباب هجومه وتمكن لاعبه البرازيلي سيبا من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 69 بعدما أكمل تمريرة زميله البرتغالي فابيو مارتينيز بقدمه في شباك أبها.

ورد أبها سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 71 حينما تمكن مهاجمه صالح العمري من تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الشباب.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب الى 32 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتاً وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، وبقي أبها على رصيده السابق 21 نقطة ليبقى في المركز الثامن مؤقتاً.

