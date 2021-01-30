الفتح يضم الجزائري هلال سوداني حتى نهاية الموسم

أعلن الفتح المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم السبت تعاقده مع المهاجم الجزائري العربي هلال سوداني حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال الفتح عبر حسابه على تويتر "أنهت إدارة الفتح برئاسة سعد العفالق إجراءات التعاقد مع المهاجم الجزائري العربي هلال سوداني بعقد لمدة ستة شهور، وقد وقع اللاعب رسميا".

وأضاف النادي "يعتبر سوداني أحد أبرز مهاجمي الجزائر ويمتلك خبرة كبيرة اكتسبها مع منتخب بلاده والعديد من المشاركات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".

وسبق للمهاجم البالغ عمره 33 عاما اللعب في صفوف نوتنغهام فورست الإنجليزي ودينامو زغرب قبل أن ينتقل إلى أولمبياكوس اليوناني في 2019 حتى رحيله إلى الفتح.

ويحتل الفتح المركز 11 في الدوري السعودي برصيد 18 نقطة من 15 مباراة مع نهاية مرحلة الذهاب.