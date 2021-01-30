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تعادل سلبي بين أرسنال ومانشستر يونايتد في قمة الجولة

من التعادل

تعادل سلبي بين أرسنال ومانشستر يونايتد في قمة الجولة

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لندن - د ب أ

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واصل أرسنال صحوته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وحرم ضيفه مانشستر يونايتد من العودة للضغط على جاره مانشستر سيتي المتصدر بالتعادل السلبي معه اليوم السبت في المرحلة الـ21 من المسابقة.

على استاد "الإمارات" بالعاصمة لندن ، قدم أرسنال ومانشستر يونايتد عرضا جيدا على مدار الشوطين ، ولكنهما فشلا في استغلال الفرص التي سنحت لهما لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي رفع رصيد أرسنال إلى 31 نقطة لينفرد بالمركز الثامن بفارق نقطة واحدة أمام تشيلسي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف جاره مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة.

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