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رباعية بايرن في هوفنهايم تبعده بالصدارة

الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 45 نقطة

رباعية بايرن في هوفنهايم تبعده بالصدارة

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برلين - د ب أ

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عزز فريق بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه العريض على ضيفه هوفنهايم 4 - 1 يوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة. وقلب فريق بوروسيا دورتموند تأخره بهدف أمام ضيفه أوغسبورغ إلى فوز 3 - 1.

وفي باقي المباريات فاز أينتراخت فرانكفورت على ضيفه هيرتا برلين 3 - 1 وتعادل يونيون برلين مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1 - 1 وشالكه مع مضيفه فيردر بريمن 1 - 1.

وعلى ملعب أليانز أرينا، تقدم جيروم بواتينغ بهدف لبايرن في الدقيقة 32 ثم أضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 43 ورد أندري كراماريتش بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 44. وفي الشوط الثاني أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن ميونيخ في الدقيقة 57 وتبعه سيرج نابري بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 63. وألغى الحكم هدفا سجله بنيامين بافار لبايرن في الدقيقة 71.

الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 45 نقطة بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث.

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