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مانشستر سيتي يواصل الصدارة بهدف جيسوس

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مانشستر سيتي يواصل الصدارة بهدف جيسوس

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لندن - د ب أ

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واصل مانشستر سيتي مسلسل انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الثمين 1 - صفر على شيفيلد يونايتد اليوم السبت في المرحلة الـ21 من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز نيوكاسل على مضيفه إيفرتون 2 - صفر.

على استاد "الاتحاد" في مانشستر ، اكتفى مانشستر سيتي بهدف نظيف أمام شيفيلد يونايتد في مواجهة بين القمة والقاع حيث عزز مانشستر صدارته لجدول المسابقة راعا رصيده إلى 44 نقطة بفارق أربع نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد ، الذي يحل ضيفا على أرسنال في مباراة أخرى اليوم بنفس المرحلة.

وتجمد رصيد شيفيلد عند ثماني نقاط في المركز العشرين الأخير حيث مني اليوم بالهزيمة السابعة عشرة مقابل انتصارين فقط وتعادلين في المباريات التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وحسم مانشستر سيتي النقاط الثلاثة للمباراة بهدف نظيف سجله البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة التاسعة لكنه فشل في ترجمة سيطرته شبه التامة على مجريات اللعب إلى مزيد من الأهداف.

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