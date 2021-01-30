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نيوكاسل ينتفض ويعبر إيفرتون بهدفي ويلسون

عاد نيوكاسل للانتصارات

نيوكاسل ينتفض ويعبر إيفرتون بهدفي ويلسون

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لندن - د ب أ

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تخلص نيوكاسل من دوامة الهزائم المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وانتزع فوزا ثمينا 2 - صفر على مضيفه إيفرتون اليوم السبت في المرحلة الـ21 من المسابقة.

وحقق نيوكاسل اليوم الفوز الأول له بعد خمس هزائم متتالية في المسابقة كما أنه الفوز الأول له في آخر عشر مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر. وتجمد رصيد إيفرتون عند 33 نقطة في المركز السابع.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل كالوم ويلسون هدفي المباراة لنيوكاسل في الدقيقتين 73 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليكون الفوز الأول لنيوكاسل على إيفرتون في الدوري منذ أكثر من عشر سنوات. والفوز هو الثاني فقط لنيوكاسل في آخر 17 مباراة خاضها أمام إيفرتون على ملعب الأخير في الدوري الإنجليزي مقابل عشر هزائم وخمسة تعادلات.

وكان الفوز الوحيد السابق لنيوكاسل في هذه المباريات الـ17 بنتيجة 1 - صفر في سبتمبر 2010 .

وحقق نيوكاسل اليوم الفوز الثالث له فقط في المباريات التي خاضها خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم كما أنه الأول خارج ملعبه منذ فوزه على مضيفه كريستال بالاس 2 - صفر في 27 نوفمبر الماضي.

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