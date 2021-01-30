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هالك يوقع لعامين مع أتلتيكو مينيرو

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هالك يوقع لعامين مع أتلتيكو مينيرو

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بيلو هوريزونتي - رويترز

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قال نادي أتلتيكو مينيرو المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم إنه ارتبط بعقد لمدة عامين مع المهاجم البرازيلي المخضرم هالك الليلة الماضية.

وجاء التعاقد الجديد بين الطرفين بعد أن ترك هالك (34 عاما) نادي شنغهاي سيب الصيني بعد أن أمضى خمسة أعوام في صفوفه.

وسبق للمهاجم البرازيلي اللعب في صفوف منتخب بلاده وفي بورتو البرتغالي وسان بطرسبرغ الروسي كما لعب في اليابان. وكان ضمن تشكيلة البرازيل الفائزة بكأس القارات في 2013.

وتحت قيادة مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي يسعى مينيرو إلى الفوز بلقب الدوري البرازيلي بينما يحتل المركز الرابع بين فرق البطولة بفارق خمس نقاط عن المتصدر انترناسيونال قبل أخر ست جولات من الموسم.

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