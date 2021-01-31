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أمير الرياض يتوج الفائزين بكأس الملك سلمان

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أمير الرياض يتوج الفائزين بكأس الملك سلمان

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العربية.نت

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رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء يوم السبت بطولة كأسي الملك سلمان، في نسختها السادسة والخمسين بشوط مخصص لخيل الإنتاج المحلي وشوط مفتوح الدرجات وهدية وكؤوس الملك سلمان للخيالة السعوديين المتمرنين.

وعقب نهاية الشوط التاسع سلم أمير الرياض هدية وكؤوس الملك سلمان للخيالة السعوديين المتمرنين حيث فاز بالمركز الأول الجواد "موضون" لإسطبل ذيب المراقب وجاء الثلاثة الأوائل الخيالة محمد سليمان وأحمد الطيار ونواف العنزي.

كما سلم الأمير عقب نهاية الشوط العاشر كأس الملك سلمان لخيل الإنتاج المحلي للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد "البذالي" لإسطبل الأمير فيصل بن خالد. وعقب نهاية الشوط الحادي عشر الذي فاز فيه الجواد "دريفو" لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز سلّم الأمير فيصل بن بندر كأس الملك سلمان لشوط مفتوح الدرجات لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

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