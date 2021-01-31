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بهدف قاتل.. بالميراس بطلاً لليبرتادوريس على حساب سانتوس

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بهدف قاتل.. بالميراس بطلاً لليبرتادوريس على حساب سانتوس

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ريو دي جانيرو - رويترز

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أحرز بالميراس هدفا بضربة رأس في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع عن طريق برينو لوبيز ليفوز 1-صفر على سانتوس ويحرز لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم اليوم السبت.

وأقيمت المباراة النهائية في أميركا الجنوبية، التي تكافئ نهائي دوري أبطال أوروبا، تحت أشعة الشمس القوية في ريو دي جانيرو، وسنحت القليل من الفرص قبل أن يأتي هدف اللقاء الوحيد.

وبدا أن المباراة ستتجه نحو وقت إضافي لكن لوبيز ارتقى عاليا لتمريرة عرضية من ناحية اليمين ووضعها برأسه داخل الشباك. وتوج بالميراس بلقب ليبرتادوريس للمرة الثانية في تاريخه بعدما نال اللقب لأول مرة في 1999. وتأهل بالميراس للعب في كأس العالم للأندية في قطر والتي تنطلق هذا الأسبوع.

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