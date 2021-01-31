حمدالله: الحكم الإيطالي سبب انتصارنا على الهلال

أكد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر أنهم كانوا واثقين من الفوز بعدما أُسند نهائي كأس السوبر للحكم الإيطالي دانيللي أورساتو، لأنه يملك شخصية قوية على حسب تعبيره، مشيراً إلى أن الإصابة كانت السبب الرئيسي لظهوره بمستوى غير مقنع في بداية الموسم.

وقال في تصريح تلفزيوني بعد تتويج فريقه بنهائي السوبر: "كنّا واثقين من الفوز بعد ما أُسندت المباراة للحكم الإيطالي الذي يمتلك شخصية قوية وهو ماكان ينقصنا في مبارياتنا أمام الهلال".

وحول تراجع أدائه في هذا الموسم قال: "الإصابة كانت عائقا كبيرا لي في هذا الموسم حيث أنني لعبت أغلب مبارياتنا بعد دوري أبطال آسيا وأنا مصاب ولكن كنت أضحي من أجل الفريق".

ونجح حمدالله بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في مشاركته الأولى بعد عودته من الإصابة التي غيبته عن الفريق في آخر 6 مباريات.

وأهدى حمدالله هذا اللقب للنصراويين الحقيقيين على حد وصفه وقال: "أهدي هذا اللقب للنصراويين الحقيقيين، وأنا سبق وأن وعدت وعاهدت جماهير النصر بأنها ستفرح كثيراً".

وأضاف: "النصر موجود للحصول على الألقاب ومتبقي لنا هذا الموسم كأس الملك والدوري وسنقاتل على اللقبين، ومباراة اليوم أثبتت أننا الفريق الأقوى هذا الموسم".