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هورفات: متفائل بالمرحلة المقبلة مع النصر

قبل اللقاء

هورفات: متفائل بالمرحلة المقبلة مع النصر

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العربية.نت

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‏أعرب الكرواتي آلين هورفات مدرب نادي النصر عن سعادته البالغة عقب الفوز على الهلال بثلاثية نظيفة في كأس السوبر السعودي.

وقال هورفات في تصريحات تلفزيونية يوم السبت: لم آتي لكي أُعلّم لاعبين مثل حمدالله وبيتروس وبيتي كيف يلعبون الكرة، أنا أتيت لكي أعيد إليهم الروح التي يمتلكونها بالفعل.

وأضاف هورفات: الثقة عادت للاعبين ونملك إمكانيات كبيرة من الناحية الفردية والجماعية لذلك عندما تجتمع كل هذا العوامل سيتحقق النجاح، وانت متفائل بالمرحلة المقبلة.

وقاد هورفات فريق النصر للفوز في خمس مباريات وتعادل مباراة وحيدة عقب توليه المسؤولية خلفا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

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