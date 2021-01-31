وزير الرياضة يبارك فوز النصر بالسوبر

بارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، فوز نادي النصر على نظيره الهلال بثلاثة أهداف دون رد في مباراة كأس السوبر السعودي يوم السبت.

وتغلب النصر على غريمه الهلال 3 - صفر في مباراة كأس السوبر السعودي يوم السبت في اللقاء الذي جمعهما في ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، وجاءت الأهداف عن طريق البرازيلي بيتروس والمغربي عبدالرزاق حمدالله وسامي النجعي.

وعبر حسابه الشخصي في "تويتر" كتب وزير الرياضة: ألف مبروك لفريق النصر فوزه بكأس السوبر وحظاً أوفر لفريق الهلال، مباراة ممتعة من الفريقين، شكرا للاعبين على الأداء والجهد الكبير.

وتقرر لعب الفريقين مباراة السوبر باعتبار الهلال بطلاً لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2019 - 2020 والنصر وصيفاً لكأس الملك 2020.