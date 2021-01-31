.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير الرياضة يبارك فوز النصر بالسوبر

تتويج النصر

وزير الرياضة يبارك فوز النصر بالسوبر

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، فوز نادي النصر على نظيره الهلال بثلاثة أهداف دون رد في مباراة كأس السوبر السعودي يوم السبت.

وتغلب النصر على غريمه الهلال 3 - صفر في مباراة كأس السوبر السعودي يوم السبت في اللقاء الذي جمعهما في ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، وجاءت الأهداف عن طريق البرازيلي بيتروس والمغربي عبدالرزاق حمدالله وسامي النجعي.

وعبر حسابه الشخصي في "تويتر" كتب وزير الرياضة: ألف مبروك لفريق النصر فوزه بكأس السوبر وحظاً أوفر لفريق الهلال، مباراة ممتعة من الفريقين، شكرا للاعبين على الأداء والجهد الكبير.

وتقرر لعب الفريقين مباراة السوبر باعتبار الهلال بطلاً لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2019 - 2020 والنصر وصيفاً لكأس الملك 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان أهلي جدة يتعاقد مع مهاجم ميلان
الهلال يضم الثلاثي إلى قائمة مواجهة العين الهلال يضم الثلاثي إلى قائمة مواجهة العين
الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر الحمدان يشارك في تدريبات الهلال.. والفرج يغادر إلى قطر
ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة
الرائد يضم محترف أهلي جدة الرائد يضم محترف أهلي جدة
مانشستر سيتي يذل ليفربول في مانشستر سيتي يذل ليفربول في "أنفيلد" ويبتعد بصدارة الدوري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد