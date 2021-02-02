أبها يفسخ عقده مع غودوين بالتراضي

أعلن نادي أبها يوم الثلاثاء فسخ تعاقده مع الأسترالي كريغ غودوين لاعب الفريق بالتراضي بينهما، لظروفه العائلية.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قرر مجلس إدارة نادي أبها إنهاء عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم الأسترالي غودوين، بالتراضي بين الطرفين ومنحه مخالصة مالية لظروفه العائلية الخاصة، وقدم المجلس شكره للاعب على جهوده التي بذلها خلال الفترة الماضية، متمنين له كل التوفيق".

وكان غودوين انضم لصفوف نادي أبها بداية الموسم الجاري وسبق له اللعب بنادي الوحدة، ويحتل النادي الجنوبي المركز العاشر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة.