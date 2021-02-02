الوحدة يقيل مدربه فييرا ويعين الأردني الحديد

أعلن نادي الوحدة يوم الثلاثاء، إنهاء علاقته مع المدرب البرتغالي إيفو فييرا بإقالته من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وتعيين مساعده الأول الأردني محمود الحديد.

وأصدر الوحدة بيانا نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه: قرر مجلس إدارة النادي إقالة فييرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم، مثمنًا جهوده مع الفريق طوال الفترة الماضية، وتم تكليف المساعد الأول الأردني محمود الحديد، للقيام بمهام المدير الفني متمنين له التوفيق.

وعقب مرور 16 جولة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2020-2021، يحتل الوحدة المركز التاسع برصيد 21 نقطة حصدها من 6 انتصارات و3 تعادلات و7 هزائم.