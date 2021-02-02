ساوثهامبتون يستعير مينامينو حتى نهاية الموسم

قال ساوثهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه استعار الياباني الدولي تاكومي مينامينو من ليفربول حامل اللقب حتى نهاية الموسم.

وانضم لاعب الوسط المهاجم إلى ليفربول في يناير العام الماضي قادما من رد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 7.25 مليون جنيه استرليني، وشارك مينامينو في 31 مباراة بجميع المسابقات مع ليفربول وسجل أربعة أهداف.

وقال رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون إن مينامينو (26 عاما)، الذي شارك في 26 مباراة دولية مع اليابان، سيوفر خيارا هجوميا جيدا لفريقه في النصف الثاني من الموسم.

وأبلغ هازنهوتل موقع النادي على الإنترنت "أنا سعيد للغاية بانضمام مينامينو إلى تشكيلتنا في بقية الموسم الحالي". "هذا سيمنحنا بعض العمق الإضافي في تشكيلتنا في وقت مهم، وأتطلع إلى بدء العمل معه في التدريبات".

كما أكد ساوثهامبتون انتقال المهاجم شين لونج على سبيل الإعارة إلى بورنموث المنافس في الدرجة الثانية حتى نهاية الموسم. كما سيلعب المدافع يان فاليري في الدرجة الثانية حتى نهاية الموسم عقب إعارته إلى برمنجهام سيتي.

ويحل ساوثهامبتون، الذي يحتل المركز 11، ضيفا على مانشستر يونايتد في الدوري في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.