فيلاش بواش يتقدم باستقالته اعتراضاً على إحدى التعاقدات

أعلن البرتغالي أندريه فيلاش - بواش مدرب مارسيليا الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء تخليه عن منصبه على خلفية خلاف نشب بينه وبين ادارة النادي بسبب سياسة التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية، مؤكدا انه ينتظر جوابا من الادارة.

قال فيلاش - بواش في المؤتمر الصحافي الذي عقده عشية مباراة فريقه أمام لنس في المرحلة 23 من الدوري المحلي "لا أريد اي شيء من مارسيليا، لا أريد المال. أريد فقط الرحيل".

ويأتي قرار المدرب البرتغالي بعد يوم من اقفال باب سوق الانتقالات الشتوية (ميركاتو) وبعد ثلاثة ايام من اقتحام بعض المشجعين مقر التمارين الخاص بالنادي احتجاجا على النتائج السلبية، ما أدى الى تأجيل مباراة مارسيليا أمام ضيفه رين السبت.

واكد المدرب البرتغالي الذي تعاقد مع مارسيليا بداية الموسم الماضي انه وقف ضد التعاقد على سبيل الاعارة مع لاعب سلتيك غلاسكو الاسكتلندي أوليفييه نتشام، وانه علم بالصفقة عبر وسائل الاعلام. كما اشار الى انه علم برحيل لاعب الجناح الصربي نيمانيا رادونيتش إلى هرتا برلين في وقت متأخر من ليل الإثنين. وأردف قائلا "لقد تمّ المس باحترافيتي ولا يمكنني القبول بذلك"، وانه مستعد للاستمرار "حتى تقرّر الادارة السماح (له) بالرحيل". وافصح فياش - بواش انه لم يناقش قراره سوى مع قائد الفريق الحارس ستيف مانداندا.

وبعدما أشار الى أن تركيزه الحالي ينصبّ على مباراة فريقه المقبلة أمام لنس، قال "أنا مرتبط بعقد واحترمه" وختم "بامكان الادارة أن تشعر بالراحة، فانا احترم كثيرا فرانك (ماكورت المالك الاميركي للنادي)".

ويحتل مارسيليا المركز التاسع برصيد 32 نقطة، حيث فاز بتسع مباريات وتعادل في خمس ومني بست هزائم. ويمر الفريق الجنوبي ومدربه بفترة سيئة حيث مني السبت قبل الماضي بخسارته الثالثة تواليا في مبارياته الأربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز في الدوري عندما سقط امام مضيفه موناكو 1-3.

كما كانت الخسارة الرابعة تواليا لمارسيليا في مختلف المسابقات بعدما كان سقط امام سان جرمان 1-2 في كأس الابطال. وحقق الفريق فوزاً واحداً في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري.