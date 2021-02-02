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كلوب: "معجزة" إن عاد فان ديك في الموسم الحالي

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كلوب: "معجزة" إن عاد فان ديك في الموسم الحالي

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لندن - فرانس برس

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اعترف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب يوم الثلاثاء بأن عودة قطب دفاع الفريق، الهولندي فيرجيل فان ديك الذي يتعافى من إصابة خطيرة في ركبته هذا الموسم ستكون بمثابة "المعجزة".

وقال كلوب عشية مباراة فريقه ضد برايتون ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز "لم يقل لي أي طبيب بإمكانية أن يلعب فيرجيل مجددا هذا الموسم. لا أريد القول إن الأمر مستحيل، لكنه ليس مرجحا، لدينا مكان له لتسجيله في قائمة دوري أبطال أوروبا. إذا وجدنا مكانا له في لائحة الدوري الممتاز، سنضيفه إليها، إذا لم يكن هناك مكان له فعلينا اتخاذ قرار ما. إذا تواجد على اللائحة، لإننا نأمل بمعجزة".

وعانى ليفربول من إصابات لا سيما في خط دفاعه حيث يغيب جو غوميز حتى أواخر الموسم، قبل ان يؤكد المدرب الالماني غياب الكاميروني جويل ماتيب حتى نهاية الموسم اليوم أيضا بعد أن تكرّرت إصابته مؤخرا.

واضطر ليفربول إلى تعزيز صفوفه في هذا الخط بالتعاقد مع مدافع بريستون بن ديفيس ومدافع شالكه الألماني، التركي أوزان كاباك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشف كلوب "في الوقت الحالي نلعب في غياب أربعة لاعبين يشغلون مركز قلب الدفاع أحدهم فقط سيعود الأسبوع المقبل وهو فابينيو وهو لاعب خط وسط في الأساس، ثمة حلول الآن والمزيد من الخيارات. إنها فرصة هامة بالنسبة إلى اللاعبين (ديفيس وكاباك) ولنا أيضا".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري المحلي حاليا متخلفا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة.

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